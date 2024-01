Bruno Santos sobre a 4.ª etapa do Dakar: «Foi uma especial rápida com muita navegação e onde me senti mais à vontade»

A carregar o vídeo ...

Bruno Santos voltou a realizar uma jornada muito consistente no Rali Dakar 2024. A quarta etapa da competição, que ligou Al Salamiya a Al-Hofuf, contou com um setor seletivo com 299 km e foi um dia positivo para o piloto que caracterizou a especial como muito divertida e onde só o pó dificultou a sua progressão no terreno. Desportivamente o piloto de Torres Vedras manteve o 38.º posto da classificação geral sendo que no ranking Rally 2 está agora a apenas 2m25s do Top 20 mantendo, todavia, a 22ª posição. Amanhã a caravana avança para a quinta etapa da corrida onde serão cumpridos 645km entre setor seletivo e ligação. Esta jornada marca a entrada dos concorrentes no desafiante Empty Quarter. Serão disputados 118 km de especial entre trilhos de areia e dunas.