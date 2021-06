A carregar o vídeo ...

O piloto turco Ugur Soylu liderava o Rali de Sliven, na Bulgária, quando perdeu o controlo do seu Skoda e teve um despiste aparatoso. O piloto ficou ferido com gravidade, com um edema cerebral e a fratura de uma vértebra, mas por incrível que possa parecer o copiloto saiu ileso. As imagens são impressionantes e o carro ficou praticamente destruído.