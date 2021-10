Bryan Ruiz isolou-se, teve tudo para marcar, desperdiçou e comentador... não perdoou

A carregar o vídeo ...

A Costa Rica perdeu esta madrugada diante dos Estados Unidos por 2-1, numa partida na qual Bryan Ruiz esteve no melhor (ao entrar na jogada do golo como um belo calcanhar) e no pior, ao falhar este lance de golo feito... Aquilo que o comentador norte-americano disse no momento do lance fala por si: "Bryan Ruiz nunca foi rápido, mas por estes dias é muito lento".