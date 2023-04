Buzinadelas, pirotecnia e cânticos de madrugada: adeptos do Nápoles tentaram quebrar o sono à equipa do AC Milan

A carregar o vídeo ...

A segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões disputa-se esta terça-feira no San Paolo e os adeptos do Nápoles tentaram começar a ganhar o jogo ainda antes do apito inicial. Durante a madrugada, deslocaram-se ao hotel onde está hospedado o AC Milan e utilizaram todas as estratégias para apoquentar a formação milanesa: desde buzinadelas de automóveis, a fogo de artifício até a cânticos durante horas. Tudo valeu para tentar desestabilizar o sono da formação do português Rafael Leão.