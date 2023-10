«C..., errar é uma coisa, ser burro é outra»: 'bronca' de treinador brasileiro está a dar que falar

A carregar o vídeo ...

O Ibrachina foi derrotado pelo São Paulo no Campeonato Paulista sub-20, num jogo que ficou marcado pela reação de Leandro, treinador do Ibrachina, a um lance onde o seu jogador optou por rematar ao invés de passar a bola: "C..., errar é uma coisa, ser burro é outra", ouve-se o técnico a gritar da linha lateral, visivelmente irritado. (Vídeo: Twitter/TNT Sports Brasil)