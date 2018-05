Cabecilhas do ataque ao Sporting escapam da Academia em BMW

A CMTV divulgou esta sexta-feira imagens que mostram os cabecilhas do ataque, na passada terça-feira, à Academia do Sporting a sair das instalações num BMW de cor azul. A saída aconteceu já depois de Bruno de Carvalho e alguns elementos da GNR estarem já dentro da Academia.



As imagens, que foram filmadas na tarde de terça-feira, mostram uma viatura a chegar ao local apenas com uma pessoa no interior, que se tratava do condutor. Mais tarde, o mesmo carro é visto a abandonar a academia de Alcochete com aqueles que alegadamente seriam os cabecilhas do ataque. O Correio da Manhã avança que entre estes se encontrava Nuno Torres, um elemento da Juve Leo com várias ligações à direção da claque sportinguista. O carro terá entrado no interior da academia com a autorização do Gabinete de Apoio aos Jogadores. Este veículo foi autorizado a entrar nas instalações já depois das agressões terem acontecido.