O Sporting divulgou nas redes sociais um excerto do próximo podcast 'ADN de Leão', que conta com a participação do surfista João Macedo e com a 'invasão' de... Matheus Nunes. O médio dos leões, lado a lado com Gonçalo Esteves, entrou no estúdio de gravação e pregou uma partida a Guilherme Geirinhas, humorista e apresentador do programa. (Vídeo: Sporting CP)