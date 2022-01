Cabo Verde fechou fase de grupos da CAN'2022 com este golaço

A carregar o vídeo ...

Cabo Verde ficou esta segunda-feira nas mãos de terceiros para seguir em frente na CAN'2022, ao terminar em terceiro com os mesmos pontos do Burkina Faso - tinha desvantagem no confronto direto -, mas a possível despedida deu-se em grande estilo, com um empate diante dos Camarões a um golo garantido por este momento de magia de Garry Rodrigues. Note-se que os cabo-verdianos ainda se podem apurar, necessitando para tal de ser um dos quatro melhores terceiros das seis 'poules' da prova.