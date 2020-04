A carregar o vídeo ...

Donald Trump tem recebido várias críticas pela abordagem à pandemia do coronavírus e o voltou a surpreender tudo com um conselho no mínimo... polémico. O presidente norte-americano considerou os cachecóis "melhores e mais grossos" do que as máscaras e que, por isso, são mais eficazes no combate ao vírus. [Vídeo: Twitter]