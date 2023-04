Jhonder Cádiz aproveitou uma desatenção defensiva do Vitória de Guimarães, ao minuto 10, para colocar o Famalicão em vantagem no marcador. O avançado dos famalicenses apareceu solto de marcação e no cara-a-cara com Celton Biai cabeceou para o fundo das redes da baliza adversária. Sigao jogo em direto.