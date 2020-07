A carregar o vídeo ...

A derrota da véspera frente ao Fuenlabrada impediu os festejos mas no domingo o Cádiz viu finalmente confirmado o regresso à La Liga 14 anos depois. O clube da Andaluzia beneficiou da derrota do Saragoça diante do Oviedo para garantir matematicamente a subida e o plantel do Cádiz reuniu-se para assistir a esse encontro. Quando soou o apito final... foi a loucura. [Vídeo: Twitter].