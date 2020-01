A carregar o vídeo ...

Repleto de estrelas do futebol mundial, a FIFA revelou, esta terça-feira, durante a gala da CAF Awards, realizada em Hurghada, no Egito, aquele que foi o Melhor Onze africano do ano de 2019. Destaque para a presença de três campeões europeus de clubes entre os jogadores distinguidos. [Vídeo: CAFAwards 2019 / Twitter]