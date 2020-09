Caiu um dos recordes mais antigos da história do atletismo: Duplantis superou marca lendária de Sergey Bubka

A carregar o vídeo ...

Já ninguém duvidava do talento de Armand Duplantis, mas o sueco de origem norte-americana decide continuar a fazer história. Depois de ter fixado um novo recorde do salto com vara em pista coberta em fevereiro, o jovem de 20 anos superou agora a melhor marca mundial de sempre ao ar livre, ao chegar aos 6,15 metros. Para trás ficou um recorde que perdurava desde 1994 e que estava na posse do lendário Sergey Bubka.