«Cala-te!»: a resposta de Vítor Pereira ao pedido de um adepto do Fenerbahçe

Momento insólito na Turquia. Um adepto do Fenerbahçe pediu, durante o encontro particular entre Giresunspor e Fenerbahçe para Vítor Pereira, treinador português do Fenerbahçe, mudar o sistema tático da equipa para 4x4x2. Do relvado, surgiu uma curta resposta do ex-treinador do FC Porto: "Shut up [cala-te, em inglês]". A verdade é que segundos depois, o Fenerbahçe marcou. O jogo viria a acabar com um triunfo, por 1-3, da equipa orientada pelo português.