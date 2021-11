Câmara capturou reações de Conte na estreia como treinador do Tottenham

Havia uma grande expectativa e apreensão nos adeptos e responsáveis do Tottenham pelo momento da estreia de Antonio Conte como treinador do clube. O italiano estreou-se com um nulo (0-0) frente ao Everton, na 11.ª ronda da Premier League, mas contou com uma câmara sempre apontada a si de modo a capturar tudo o que fazia ou dizia em campo. Os aplausos de e para os adeptos, as indicações para o interior do campo e ainda o abraço a Son. Veja (ou reveja) todos esses momentos. [Vídeo: OneFootball]