Camisolas do FC Porto diante do Famalicão com nomes dos jogadores... escritos 'à mão'

A carregar o vídeo ...

As camisolas do FC Porto do encontro desta quarta-feira diante do Famalicão apresentam os nomes dos jogadores escritos 'à mão'. O objetivo desta iniciativa é homenagear o pessoal médico que está na linha da frente no combate à pandemia de Covid-19, que normalmente tem o seu nome escrito da mesma forma na sua indumentária de trabalho. [Vídeo: FC Porto]