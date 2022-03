Campanha da Liga contra o racismo e discriminação no futebol uniu clubes profissionais pela causa

A carregar o vídeo ...

As equipas profissionais da Liga Bwin e Liga Sabseg uniram-se em prol da campanha 'Racismo Não', promovida pela Liga Portugal, e entraram em campo na 27.ª jornada dos respetivos campeonatos com todos os jogadores riscados na cara com o símbolo de igualdade (=), de forma a sinalizar o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, que se celebra a 21 de março. [Vídeo: Liga Portugal]