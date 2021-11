Campeão do Giro e Tour atira a automobilista: «Que estava este homem a pensar?»

A carregar o vídeo ...

O ciclista colombiano Egan Bernal, vencedor da Volta a França (2019) e da Volta a Itália (2021), treinava na estrada, perto de Bogotá, com o Jonathan Jiménez quando foi ultrapassado por um carro que não respeitou a distância de segurança relativamente aos ciclistas. "Pergunto-me o que estaria este homem a pensar", escreveu o corredor no post que partilhou no Instagram.