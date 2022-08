Campeão do Mundo do lançamento do dardo agredido e atirado ao mar no seu país natal

A carregar o vídeo ...

Maior figura do desporto da ilha de Grenada e recente bicampeão mundial do lançamento do dardo, Anderson Peters viu-se esta madrugada envolvido numa situação de violência da qual foi vítima de agressão por parte de outros cinco homens quando estava a bordo de um ferry no seu país natal, tendo sido depois até lançado ao mar. Peters foi alvo de atenção médica após o sucedido e a situação está a gerar uma onda de revolta no país, ainda que de momento não se saiba o motivou tais atos.