Campeão mundial pelo Brasil deixa recado a Vítor Pereira: «Se não der um passo atrás, vai dar um passo para Portugal»

Zinho questiona escolhas do técnico do Flamengo, em particular depois da eliminação do Mundial de Clubes nas meias-finais da prova, diante do Al-Hilal (3-2). O campeão do Mundo pelo Brasil em 1994 acredita que Vítor Pereira terá de mudar a partir de agora ou arrisca-se a ser despedido. "Se não der um passo atrás, vai dar um passo para Portugal", frisou num comentário à ESPN Brasil.