«Campeões do Mundo do quê? Dos Estados Unidos?»: as declarações de Noah Lyles que 'abalaram' a NBA

Na sexta-feira, depois de conquistar o ouro nos 100 e 200 metros nos Mundiais de atletismo realizados em Budapeste, algo que apenas cinco homens conseguiram na história, Noah Lyles enalteceu o seu feito, pediu mais visibilidade e apoios para o atletismo, e colocou em causa a 'mania' norte-americana de dar o estatuto de "World Champions" (campeões do mundo) aos vencedores dos seus principais campeonatos, nomeadamente a NBA.



"Aquilo que mais me magoa é ter de ver as finais da NBA e eles terem na cabeça [chapéus a dizer] campeões do mundo. Campeões do mundo do quê? Dos Estados Unidos? Não me interpretem mal, eu amo os Estados Unidos. Mas o mundo não acaba ali, não é o mundo. Nós somos o mundo", atirou o atleta, provocando gargalhadas e reações de quem concordava com a sua afirmação.