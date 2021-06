A carregar o vídeo ...

Já aqui mostramos alguns vídeos destes peculiares campeonatos de 'chapadas' e, ao que parece, a febre continua bem viva na Polónia. Um dos momentos altos das últimas semanas foi registado no 'combate' entre Marka "Marasa" Nerynga e Adamem "Arnoldem" Lubczynskim, com este último a ficar até desmaiado com a potência do golpe do oponente...