Canadiano de 154 kg arrasa em prova do 'World's Strongest Man'

A carregar o vídeo ...

O canadiano JF Caron venceu este domingo a etapa do 'World's Strongest Man' realizada em solo brasileiro, ao triunfar nas três provas do programa. Com 154 quilos, o canadiano foi o melhor a levantar uma 'carroça humana', a arremessar barris e a puxar um camião de 12 (!) toneladas. O evento contou com a presença de quatro concorrentes, que juntos pesam 541 quilos. É muito peso mas também... muita força! Caron, refira-se, era mesmo o mais pesado dos quatro, já que Rauno Heinla (133 kg), Dmitrii Skosyrskii (125 kg), Rob Kearney (129 kg) estavam bem abaixo dessa marca.