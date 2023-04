Cancelo foi assobiado pelos adeptos do Man. City mas após o jogo ainda tirou fotos com fãs dos citizens

A carregar o vídeo ...

João Cancelo viu-se numa situação estranha no Estádio Etihad. O lateral está emprestado pelo Manchester City ao Bayern Munique e foi lançado por Thomas Tuchel, na segunda parte do jogo contra os citizens, a partir do minuto 80. O português ouviu assobios por parte da equipa à qual está contratualmente ligado, mesmo depois de ter mostrado respeito ao não pisar o emblema no chão do recinto . No final do encontro, Cancelo voltou a revelar clareza de espírito e disse presente aos pedidos de adeptos do City que quiseram uma recordação para a posteridade, apesar do pesado 3-0 com que saiu de Manchester. Um jovem adepto, fã do internacional luso, terá mesmo ficado com a camisola de jogo.