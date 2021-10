Candance Parker foi campeã da WNBA e na festa impressionou... a altura da filha

A carregar o vídeo ...

As Chicago Sky sagraram-se hoje campeãs da WNBA pela primeira vez na sua história (bateram as Phoenix Mercury por 3-1 na final), com Candance Parker - que foi viver para o estado de Chicago com apenas dois anos - como uma das figuras da equipa. Durante a festa do título, a poste de 1,93 metros abraçou a filha, Lailaa Nicole Williams, que impressionou pela altura: com apenas 12 anos, rondará já os 1,75m...