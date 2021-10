A carregar o vídeo ...

O jogo entre Pedras Rubras e Maia Lidador, a contar para a Divisão de Elite da AF Porto, foi palco de um golo que podia muito bem ser candidato ao Prémio Puskas, da autoria de João Querido, médio do Maia Lidador. Com um remate ainda antes do meio-campo, o jogador, de 22 anos, apanhou desprevenido o guardião do Pedras Rubras, Filipe Silva, e fez um chapéu digno de ser visto.