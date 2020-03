Cannavaro lembra situação na China e critica europeus: «Não entendem que têm de ficar em casa»

A carregar o vídeo ...

Atual treinador do Guangzhou Evergrande, o italiano Fabio Cannavaro lidou de perto com o surto do coronavírus na China e é com conhecimento de causa que fala da situação, especialmente pela forma como na Europa encaram o problema, tanto pelas pessoas como também pelos governos. O técnico transalpino lembrou ainda que quando tudo começou na China a sua temperatura corporal era medida em todos os lugares onde ia e que isso também fez a diferença.