Cannavaro realça qualidade de Pepe e Sergio Ramos: «Aprenderam bem com o maestro»

Numa longa conversa em direto no Instagram, Iker Casillas e Fabio Cannavaro recordaram alguns momentos partilhados no Real Madrid, eles que foram colegas de equipa entre 2006 e 2009. O ex-internacional italiano, campeão do Mundo em 2006, elogiou Pepe, atual defesa do FC Porto, o espanhol Sergio Ramos, destacou as Champions que ambos conquistaram e ainda aproveitou para retirar os ‘louros’: "Aprenderam bem com o maestro", atirou.