Cansa só de ver: o incrível treino de Chris Froome na "subida mais inclinada do Mundo"

Enquanto Egan Bernal, João Almeida e companhia estão já a chegar ao final do Giro'2021, Chris Froome está por estes dias na última fase de preparação para o Tour'2021, com treinos em altitude com exigências... sobrenaturais. Veja-se o treino partilhado pelo britânico da Israel Start-Up Nation no youtube, naquela que diz ser a "subida mais inclinada do Mundo". O 'título' provavelmente não está lá muito correto, mas que é inclinadíssima... ninguém duvida!