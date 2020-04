A carregar o vídeo ...

Os Jogos Olímpicos podem ter sido adiados, tal como praticamente todas as provas do ano, mas Patrícia Mamona continua a trabalhar em força até mesmo na sua garagem. Nas redes sociais, a triplista do Sporting partilhou mais um treino que cansa... só de ver! "Epa, o meu coração já bateu um pouquinho mais com este workout!", escreveu a atleta leonina.