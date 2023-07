A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga divulgou um vídeo nas redes sociais em que José Fonte se apresentou ao restante plantel com estilo - começou por dizer quem era com alguns risos à mistura e depois, com ajuda da letra, cantou a música 'Volare', dos Gipsy Kings. É o mais velho do plantel, com 39 anos, mas nem por isso se livrou da habitual 'praxe'. [Twitter Sp. Braga]