Cânticos, aplausos e fumos: treino aberto do V. Guimarães juntou meio milhar de adeptos

Grande entusiasmo no primeiro treino do Vitória, que está a decorrer no complexo desportivo dos minhotos na manhã deste sábado. Foram várias centenas os adeptos que marcaram presença e acompanharam o desenrolar dos trabalhos quase sempre debaixo de cânticos de apoio. O treino está a ser também acompanhado pelo presidente António Miguel Cardoso, que fez questão de cumprimentar todos os jogadores antes do início do treino [Vídeo Record]