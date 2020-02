Canto estudado resulta em 'obra de arte' na 1.ª divisão da Irlanda

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Shamrock Rovers e Dundalk, da 1.ª divisão da Irlanda, terminou com triunfo (3-2) da equipa da casa mas ficou marcado por um grande golo de um jogador dos visitantes. Aos 22 minutos, após pontapé de canto cobrado no lado direito, o inglês Jordan Flores fez uma verdadeira 'obra de arte' com um remate de primeira, com o pé esquerdo, que não deu qualquer hipótese de defesa ao guarda-redes adversário [Vìdeo: Twitter]