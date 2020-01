Cantona: «Ver o Manchester United é como um velhote a fazer amor...»

A carregar o vídeo ...

Igual a si mesmo, Eric Cantona deixou esta terça-feira uma caricata comparação ao falar do futebol atual do Manchester United. Ainda que admita que o clube de Old Trafford ocupa um lugar especial no seu coração, o francês assume que por estes dias ver os red devils a jogar "é como um velhote a fazer amor". "Tentas ao máximo, mas no final do dia todos ficam desapontados", atirou em tom bastante sério...