Cão atravessa estrada e provoca violenta queda no Tour'2022

A 12.ª etapa do Tour'2022, com chegada na mítica subida ao Alpe d'Huez, ficou marcada por um momento bastante complicado nos instantes iniciais, quando Yves Lampaert e Steven Kruijswijk sofreram uma violenta queda ao serem surpreendidos pela presença de um cão solto no meio da estrada. O canídeo decidiu, à passagem do pelotão, atravessar a estrada de um lado para o outro e o impacto foi inevitável.



No final, Lampaert chegou à meta ensanguentado em 156.º, a 40 minutos do vencedor Tom Pidcock, ao passo que Kruijswijk conseguiu recuperar-se melhor e foi 15.º, a 4.46.