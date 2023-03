A carregar o vídeo ...

Um amigo de quatro patas foi espectador in loco do Club Mannucci-Universitario de Deportes. Ao minuto 30 do encontro do campeonato do Peru, um cão entrou nas quatro linhas, foi convidado a sair, primeiro de forma mais meiga e depois mais abrupta. Ainda assim, o que este gostava mesmo era de estar na relva... e por isso voltou. Um momento engraçado trazido desde a América do Sul.