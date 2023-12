A carregar o vídeo ...

O encontro entre Arouca e Gil Vicente foi interrompido por duas ocasiões na primeira parte, tudo por conta do 'atrevimento' de um cão, que decidiu invadir o relvado nesses dois momentos. Na segunda invasão, o animal até saiu do terreno e foi 'escoltado', mas voltaria a insistir e reentrar no terreno de jogo, provocando naturais gargalhadas da plateia.