Cão velocista invade pista e 'ganha' prova nos Estados Unidos

A carregar o vídeo ...

A prova de 4x200 dos campeonatos secundários norte-americanos, realizada este sábado no Utah, ficou marcada por uma daquelas cenas surreais que normalmente arrancam gargalhadas nas bancadas. Tudo sucedeu na fase final da estafeta, quando do nada apareceu um cão na pista para 'ganhar' a prova ao sprint perante uma Grace Laney, a atleta que comandava a prova, que ficou naturalmente surpreendida e até assustada pela presença (e velocidade) do canídeo.



"A princípio pensei que era um outro atleta e isso deixou-me surpreendida, pois tinha uma grande vantagem. Assim que se começou a aproximar, pensei para mim 'deve ser uma pessoa mesmo pequena'. Aí percebi que era um cão... Quando ele se atravessou na minha pista tive medo de tropeçar nele e depois ainda temi tropeçar também nos meus 'bicos'", assumiu a atleta, que mesmo assim acabou por escapar ao susto e vencer... pelo menos na luta dos humanos.