Caos em Marrocos: confusão no relvado após o FAR Rabat-Maghreb Fès termina com 160 feridos

O confronto deste domingo entre FAR Rabat e Maghreb Fès (0-2), jogo da Taça do Trono que decorreu ontem em Marrocos, ficou marcado por cenas lamentáveis logo após o apito final, quando centenas de adeptos da equipa da casa percorreram o relvado para chegarem perto dos rivais, numa 'batalha campal' que contou com pedras e muitas cadeiras arremessadas. As autoridades locais, citadas pela 'RMC Sport', falam em mais de 150 detidos e um total de 160 feridos, entre os quais 103 polícias e 57 adeptos. (Vídeo: Twitter)