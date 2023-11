A carregar o vídeo ...

O Sturm Graz, adversário do Sporting na Liga Europa, apurou-se para os quartos de final da Taça da Áustria ao vencer (3-2) na deslocação ao reduto do Grazer AK, mas o jogo ficou marcado por incidências fora das quatros linhas. Isto porque os adeptos do Sturm Graz decidiram invadir uma zona do estádio para... roubarem material do clube adversário. [Vídeo: X]