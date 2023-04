Caos numa final de taça distrital em Londres: dos confrontos entre adeptos e um jogador ao ataque com um... garfo

A carregar o vídeo ...

O Emsworth Town-Coach & Horses Albion não terminou da melhor forma. O jogo da final de taça distrital, em Londres, acabou com um triunfo do Emsworth, por 2-0, e com a exibição de quatro cartões vermelhos. A imprensa inglesa reporta, depois disso, confrontos entre adeptos, famílias de jogadores que estavam na bancada e também um futebolista. Desde socos, pontapés até à tentativa de agressão com um garfo, tudo valeu no caos gerado fora do campo, evoluindo para dentro dele em poucos segundos, no Estádio Westleigh Park.