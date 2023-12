Capitães de Granada e Ath. Bilbao homenagearam adepto que faleceu no estádio

A carregar o vídeo ...

Os capitães de Granada e Athletic Bilbao prestaram esta segunda-feira uma homenagem ao sócio n.º 892 do Granada, que faleceu ontem nas bancadas do Estádio Nuevo Los Cármene, ao minuto 19 do encontro. Os dois jogadores carregaram e deixaram uma coroa de flores no lugar de sócio de Antonio Trujillo, num momento carregado de emoção e simbolismo. Entretanto, a partida a contar para a 16.ª jornada, foi hoje retomada. [Vídeo: DAZN España]