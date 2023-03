Capitães do Marítimo pediram desculpa pela derrota e adeptos chegaram a saltar da bancada

A carregar o vídeo ...

No final do jogo com o Casa Pia, Edgar Costa e Zainadine, os capitães do Marítimo, dirigiram-se aos mais de 600 adeptos para se desculparem pela derrota por 2-0 . "Ninguém está mais chateado do que nós, estamos a dar o máximo. Temos mais nove finais e vamos dar tudo para vencer", disse Zainadine. Apesar da contestação, a situação esteve sempre controlada pelos seguranças, mesmo quando os adeptos saltaram da bancada e conseguiram aproximar-se. "Andam há 10 jogos com essa conversa, é sempre a mesma merda...", disse um dos mais exaltados [Vídeo:Record]