Capitão da Atalanta canta hino da Juventus: Papu Gómez alimenta polémica

O capitão da Atalanta Papu Gómez foi 'apanhado' a cantar o hino da Juventus, na quarta-feira, antes do pontapé de saída do jogo da 12.ª jornada da Serie A. Imagem que alimenta a polémica em torno do grave desentendimento que teve com o treinador Gasperini . "Só quero dizer que quando sair saberão a verdade sobre tudo . Conhecem-me bem, sabem quem sou. Adoro-vos, o vosso capitão", referiu Papu Gómez numa mensagem publicada nas redes sociais na última segunda-feira.