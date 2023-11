Capitão do Camacha surpreende namorada... com pedido de casamento após jogo

A carregar o vídeo ...

Pese embora a derrota em casa com o Famalicão (0-5) para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, os jogadores da Camacha fizeram questão de agradecer ao público pelo apoio, pela voz do capitão Luís Miguel, permanecendo no centro do relvado após o jogo. O defesa acabou depois por proporcionar um momento especial à namorada, que hoje faz anos: convidou-a a juntar-se à equipa no centro do relvado e acabou, para surpresa geral – menos da equipa, que sabia de tudo --, por convidá-la em casamento.



O vídeo retrata o momento em que Jessica Teles disse "sim" a Luís Miguel.