Capitão do Luton e o colapso em campo: «Sei que literalmente morri»

Tom Lockyer, capitão do Luton Town que sofreu um colapso em campo em dezembro do ano passado, recordou o momento aos microfones da 'Sky Sports', antes do, no último fim de semana. O jogador de 29 anos, reconhece que foi um momento assustador. "Estou bem. Sou um felizardo por estar aqui, estou muito bem. Não é algo que aconteça todos os dias, não é verdade? É bonito poder dizer que estou a recuperar. Foram uns meses difíceis mas estou bem", explicou o futebolista, recordando, depois, o sucedido naquele dia. "Estava a correr para o meio-campo e fiquei mal disposto. E num segundo pensei que não estava bem. Quando acordei tinha paramédicos à minha volta. (...) Houve pânico, não conseguia falar, não conseguia mexer-me, tentei perceber o que estava a acontecer. Lembro-me de pensar 'podia ter morrido aqui'". O jogador confirmou que o seu coração parou durante "dois minutos e 40 segundos". "Sei que literalmente morri." (Vídeo Sky Sports/Twitter)