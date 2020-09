Capitão do Pachuca sofre grave lesão e os gritos de dor arrepiam

A carregar o vídeo ...

O encontro desta quarta-feira entre Pachuca e Cruz Azul, do torneio Apertura mexicano, ficou marcado por um lance arrepiante ainda na primeira parte, quando o médio Jorge Hernández se lesionou com gravidade no joelho direito. E se a forma como se lesionou arrepia, os seus gritos de dor são ainda mais impactantes. Para piorar a situação, o Pachuca perderiam mesmo por 1-0, fruto de um golo de Jonathan Rodríguez, ex-Benfica, aos 90'+1.