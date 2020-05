A carregar o vídeo ...

Dia especial nos PodCast Record, com a sempre irreverente presença de Cardinal, jogador de Futsal do Sporting. Uma conversa diferente com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto e que passou pelas dificuldades durante a quarentena, a titulada carreira e, claro está, aquilo que aí vem para a modalidade logo que a comeptição regresse.