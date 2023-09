A carregar o vídeo ...

É um momento pouco habitual e que está a dar que falar no Brasil. Deyverson, avançado do Cuiabá que já passou por Portugal, estava de saída do estádio do Grémio depois do duelo entre as duas equipas quando, na zona mista, fez uma breve pausa para rezar por uma criança de maneira... inusitada, segurando-lhe na testa. (Vídeo: Twitter)