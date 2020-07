Carina Lima desafiou Jovane e jogador do Sporting deu resposta à altura

A carregar o vídeo ...

"Melhor desafio criado por mim e para mim nos u´ltimos tempos... Jovane jogador profissional vs LIMA que mal sabe dar um toque na bola... desafio e´ colocar a bola direitinho no cesto. Pec¸o a vossa sincera opinia~o / pontuac¸a~o sobre quem executou melhor o desafio!! Ele e´ destro e eu canhota a jogar a` bola. Por favor vejam ate´ ao fim: acho que o melhor do vi´deo esta´ no fim... Jovane, para a pro´xima fac¸o de salto alto. Mesmo assim 'you are the best'": assim explicou a piloto portuguesa o desafio lançado ao jogador do Sporting [Vídeo Instagram: Carina Lima]